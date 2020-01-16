Adil Rusya Partisi lideri Mironov, başbakan olarak görmek istediği adayı açıkladı

Adil Rusya Partisi lideri Sergey Mironov, Dmitriy Medvedev'in istifasının ardından başbakanlık koltuğuna kimin aday olabileceği konusunda yorumda bulundu.

Gazetecilere konuşan Mironov, "Olabilecek en uygun aday Kudrin’dir. Üst düzey görevlerde bulunduktan sonra Sayıştay Başkanı olan Kudrin, bu göreve gelmeden önce çok şey görmüş ve nelerin gerekli olduğunu anlamış biridir. Rusya’daki vatandaşların alım gücünü yükseltmeden hiçbir şey olamayacağını anlıyor" dedi.