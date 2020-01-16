Putin: Rusya halkının anayasa değişikliklerini destekleyeceğinden eminim

Anayasa değişikliği önerilerini hazırlayacak çalışma grubuyla ilk toplantısını yapan Putin, değişiklikler için mesleki bilginin yanı sıra siyasi deneyim gerektiğini ve Rusya halkının oylamaya sunulacak anayasa değişikliklerini destekleyeceğinden emin olduğunu vurguladı.

Putin, "Dün önerilen düzenlemeler, Rusya Anayasası'nın temel dayanaklarını etkilemiyor. Bu düzenlemelerin amacı, Rusya'nın yasal, sosyal bir devlet olarak daha fazla gelişmesinin sağlanması, ülkemizdeki kurumların yürüttüğü faaliyetlerin verimliliğinin artırılmasıdır" dedi.

Putin, düzenlemelerle ülkenin kalkınmasına ilişkin en önemli çözümlerin geliştirilmesinde sivil toplumun, siyasi partilerin ve bölgelerin oynadığı rolün artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

'Parlamentonun önemi ve sorumluluğu artacak'

Putin, anayasa değişikliği önerilerinin yürürlüğe girmesi halinde Rusya'nın devlet başkanlığı ülkesi olarak kalmaya devam ederek daha şeffaf bir ülke olacağına, parlamentonun öneminin ve sorumluluğunun artacağına dikkat çekti.

'Parlamenter sisteme geçiş ülkemiz için çok ciddi bir sınav olur'

Rus lider, "Devlet başkanlığı olarak kalmaya devam edecek olan Rusya, daha açık hale gelecek, parlamentonun önemi artacak ve parlamento ile hükümet arasındaki işbirliği gelişecek. Parlamento, sadece atanan bakanlar ve yardımcılarından, başbakandan değil, onların yaptıkları çalışmalardan ve hükümetin izlediği politikalardan da sorumlu olacak. Benim düşünceme göre artık parlamento ile hükümet arasında böyle daha sıkı bir bağ kurulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı'nın bazı yetkililerinin korunması gerektiğinin altını özellikle çizen Putin sözlerini şöyle sürdürdü: "Rusya, devlet başkanlığı ülkesi olarak kalmalı. Devlet Başkanı'nın yasa ihlali yapan, görev yükümlülüklerini iyi niyetle yerine getirmeyen ve güven kaybına yol açan kişileri görevden alma yetkileri korunmalı. Bu, mutlak bir zorunluluk. Aksi takdirde Rusya, tamamen parlamenter bir ülkeye dönüşebilir. Çok sayıda mezhebin ve etnik grubun bir arada yaşadığı, karmaşık bir organizasyon yapısının bulunduğu ve devasa bir yüzölçümüne sahip olan ülkemiz için bu çok ciddi bir sınav olur. Çalışma grubu üyelerinin ve Rusların ezici çoğunluğunun bu görüşte olduğuna inanıyorum."

'Uluslararası anlaşmalardan kaçma amacımız yok'

Putin, anayasada yapılacak düzenlemelerin uluslararası anlaşmaları uygulamaktan kaçınma amacı taşımadığını da belirtti. Bununla birlikte Rus lider, herhangi bir anlaşmanın anayasaya aykırı olması halinde imzalanmayacağını, imzalanmış bir anlaşmanın anayasayı ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ise, söz konusu anlaşmanın Rusya'da uygulanmayacağını ekledi.