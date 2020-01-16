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15:41 16 Ocak 2020
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    Rus Hükümeti 101: Nasıl çalışır ve neler değişecek?

    © AFP 2019 / DMITRY ASTAKHOV
    Rusya
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    Rusya Devlet Başkanı Putin'in Federal Meclis konuşmasında yasama, yürütme ve yargı erklerindeki güç dengesini değiştirecek anayasal değişiklikleri gündeme getirmesinden sonra Başbakan Medvedev hükümetle birlikte istifasını sundu. Bu beklenmedik gelişme, Rus Hükümeti’nin anayasa değişikliği sonrası nasıl işleyeceğine dair soruları akıllara getirdi.

    Sputnik yazarı Yegor Yefimçik, mevcut düzende Rus Hükümeti’nin göreve nasıl geldiğini ve görevden nasıl ayrıldığını veya alındığı anlattı. Yefimçik, anayasa değişikliklerinin bu işleyişte ne tür değişikliklere yol açacağına da mercek tuttu.

    Yefimçik, yazısında şu ifadeleri kullandı:

    "1993 yılında kabul edilen mevcut anayasaya göre hükümet, yürütmeden sorumlu. Federal bütçeyi hazırlayıp uygulamaya koyar; maliye, dış politika, eğitim, sağlık, kültür, bilim ve diğer alanlardaki ulusal politikaları icra eder.

    Hükümet, istifa kararını kendisini feshetme hakkına sahip olan Devlet Başkanı'na sunar. Parlamentonun alt kanadı Duma, güvensizlik oyu ile hükümeti feshedebilir, ancak Devlet Başkanı, Duma'nın bu kararını veto etme hakkına sahip.

    Vladimir Putin
    © Sputnik /
    Putin: Rusya halkının anayasa değişikliklerini destekleyeceğinden eminim
    Devlet Başkanı, Başbakan'ı Duma'nın onayını alarak atar. Putin, 2012 ve 2018 yıllarındaki devlet başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra Medvedev'i Başbakan olarak görevlendirdi.

    Devlet Başkanı, Başbakan'ın önerisiyle başkan yardımcılarını (mevcut hükümette 10 başbakan yardımcısı var) ve federal bakanları atar. Devlet Başkanı, hem Başbakan'ı hem de kabine üyelerini görevden alma yetkisine sahip."

    Neler değişecek?

    "Putin, dün Parlamentonun yetkilerini ciddi şekilde artıracak bir hamle yaptı. Rus liderin önerdiği anayasa değişiklikleri, Başbakan ve kabine üyelerinin Devlet Başkanı yerine Duma tarafından seçilmesini öngörüyor.

    Yasama, yürütme ve yargı erkleri arasındaki gücün yeniden dağıtılacağını ilan eden Putin, Rusya'nın güçlü bir devlet başkanlığı ülkesi olarak kalmaya devam etmesi gerektiğini de vurguladı. Rusya yasalarına göre Devlet Başkanı'nın, hükümetin istifasının ardından yeni başbakanı atamak için iki hafta süresi var."

    Putin, dünkü Federal Meclis konuşmasında anayasal düzenlemeler yapılmasını gündeme getirmişti. Konuşmanın ardından Başbakan Medvedev ve bakanlar Putin'le bir araya gelmişti. Medvedev, görüşme sırasında hükümetin istifasını sunmuştu. İstifayı kabul eden Putin, Medvedev için Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcılığı pozisyonu oluşturacaklarını açıklamıştı.

    Akşam saatlerinde ise Putin'in başbakanlık önerdiği ismin Federal Vergi Dairesi Başkanı Mihail Mişustin olduğu duyurulmuştu.

    Etiketler:
    İstifa, Anayasal değişiklik, Mihail Mişustin, Duma, Parlamento, Hükümet, Dmitriy Medvedev, Vladimir Putin, Yegor Yefimçik, Sputnik, Rusya
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