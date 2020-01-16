IT uzmanı, hokeyci ve piyanist: Rusya’nın yeni başbakanı Mişustin kim?

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın verdiği onayın ardından, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı kararnameyle Mihail Mişustin ülkenin yeni başbakanı oldu. Dmitriy Medvedev’in istifasından sonra gelen yeni Başbakan Mihail Mişustin kim?

Rusya’da Başbakan Dmitriy Medvedev’in istifasının ardından Devlet Başkanı Vladimir Putin’in söz konusu göreve geçmesi teklifini kabul eden Federal Vergi Dairesi Başkanı Mihail Mişustin’in adaylığı, parlamentonun alt kanadı Duma tarafından bugün onaylandı.

Putin de atamaya yönelik kararnameyi imzaladı ve Rusya’nın yeni başbakanı Mişustin oldu.

Mişustin, Federal Vergi Dairesi’ndeki görevi sırasında kamuoyunun gözü önünde olmasa da, yeni başbakan üst düzey meslektaşları tarafından gerçek bir profesyonel olarak tanımlanıyor.

Duma Sözcüsü Vyaçeslav Volodin, Mişustin’in milletvekilleri tarafından iyi tanınan biri olduğunu ifade etti ve “Sıfırdan başlayıp en gelişmiş teknolojileri, dijital ekonomiyi kullanarak Federal Vergi Dairesi’ni yüksek teknolojili bir kurum haline getirdi, böylece nam salmış biri” dedi.

‘Açıklık’ ve ‘dinamizmi’ Mişustin’in en iyi vasıflarından bazıları olarak nitelendiren Volodin, 53 yaşındaki politikacının ayrıca Rusya’nın bölgelerinde olup bitenler hakkında geniş bilgi sahibi olduğunu vurguladı.

‘Modern teknolojileri herkesten daha iyi biliyor’

Milletvekili ve eski hokey yıldızı Vyaçeslov Fetisov ise Mişustin hakkında, “Modern teknolojileri herkesten daha iyi biliyor. Çok sorumlu, sistematik biri ve bugünlerde bu çok önemli” diye konuştu.

Fetisov’a göre, Mişustin ayrıca iyi bir hokey oyuncusu.

Mişustin teknoloji, iş dünyası ve devlet görevlerindeki uzmanlığının yanı sıra beste yapıyor ve piyano çalıyor.

Moskova doğumlu Mişustin, 90’lı yıllarda sırasıyla Uluslararası Bilgisayar Kulübü bünyesindeki Test Laboratuvarı Direktörlüğü, Uluslararası Bilgisayar Kulübü Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Ekonomi alanında doktora yapan Mişustin, 2004-2006 döneminde Rusya Federal Emlak Kadastrosu Ajansı’nda başkanlık görevine getirildi. Mart 2008’de Deutsche Bank ile birlikte Rusya’da varlık yönetimi, doğrudan yatırım ve yatırım fonları alanındaki en büyük şirketlerden biri olan UFG Şirketler Grubu Başkanlığı görevine getirilen Mişustin, iki yıl sonra Rusya Federal Vergi Dairesi Başkanı olarak atandı.

Financial Times, ülke çapında kurumun çalışmalarını düzene sokmaya yönelik çabalarına dikkat çektiği Mişustin’i ‘geleceğin vergi uzmanı’ olarak andı. Mişustin, ‘tek pencere’ denilen bir sistemi yaratarak Rusya vatandaşları için vergileri daha kolay hale getirdi. Sistemle kâğıt üzerindeki prosedürlerin birçoğu dijitalleştirildi ve büyük bir veri tabanı oluşturuldu. Reformlar sayesinde Rusya’da devlet gelirinde bir artış görüldü.

Evli ve 3 çocuk babası olan Mişustin, spora yoğun ilgi gösteriyor ve aktif bir şekilde buz hokeyi oynuyor, aynı zamanda Rusya Hokey Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Federal Vergi Dairesi’nin çatısı altında kurulan Sportima adlı hokey takımını yönetiyor.