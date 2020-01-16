Roscosmos casus uyduların Rusya’yı izlemesini engellemenin yolunu buldu

Uzay Sistemleri şirketinin internet sitesinde yayınlanan yazıda, “Korunan bölgenin, casus uyduların görüş alanına girdiği zaman dilimlerinde, direkt bu uyduların görüş hattında bulunan tekrarlayıcı cihazların alıcılarını kapatmak gerekiyor” dendi.

Söz konusu olan, optik, kızılötesi ve radar gözetim uydularından tekrarlayıcı uydulara veri iletilirken sinyalleri bastıracak çok sayıda radyoelektronik istasyonların oluşturulması.

Bu yöntemin sadece casus uyduların, ait olduğu ülkelerin yer istasyonlarının görüş alanı dışına çıktığı ve doğrudan görüntü aktaramayacağı zamanlar kullanılabileceği kaydedildi. Yazıda, iletişim kanallarının engellenmesini garanti etmek için, aynı anda birkaç istasyonun kullanılması teklif edildi.

Yabancı casus uyduları ile yerdeki bastırma istasyonlar için veri tabanının oluşturulmasını teklif eden Roscosmos uzmanları, uyduların çalışma yöntemlerini ve veri iletimini bastıracak parazitleri belirlemeleri gerektiğini ifade etti.

Uzmanların görüşüne göre, veri iletim kanallarının engellenmesi casus uyduların, 'kontrol edilen tarafın, hazırlık çalışmalarının erken aşamalarında ve çeşitli etkinlikler sırasındaki aktivitesini' ortaya çıkarmasına izin vermeyecek.