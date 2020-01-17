Rusya'dan Avrupa Parlamentosu üyelerinin 'tarihi çarpıtma' suçlamalarına yanıt

Daha önce Avrupa Parlamentosu Avrupa Halk Partisi (EPP) Grup Başkanı Manfred Weber, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tarihi yeniden yazmaya çalıştığını iddia ederek, 2. Dünya Savaşı’nın başlamasına Molotov-Ribbentrop Paktı’nın yol açtığını savunmuştu.

Rusya Dışişleri Bakan Vekili Sergey Lavrov, Moskova Uluslararası İlişkiler Üniversitesi’nin (MGIMO) Özbekistan’ın başkenti Taşkent’teki şubesinde okuyan öğrencilere yaptığı konuşmada, Nürnberg Mahkemesi kararlarını gözden geçirme girişiminin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Kendini demokrasi örneği gösteren bazı Avrupa ülkelerinde, Nürnberg Mahkemesi sonuçlarını gözden geçirme çabalarının gözlemlendiğini belirten Lavrov, “Bu eğilim çok tehlikeli ve bununla mücadele etmek lazım, ona karşı direnmek lazım” dedi.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekili Natalya Poklonskaya, Rusya’yı 2. Dünya Savaşı tarihini çarpıtmakla suçlayan Avrupalı politikacıları ‘aptal alçaklar’ olarak nitelendirdi.

Poklonskaya, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Sovyet halkı, milyonlarca can pahasına Avrupa’yı Nazi vebasından kurtardı, ama bugün kurtarılan Avrupalıların torunlarının canlı değil ölü kurtarıcılarına savaş ilan etme cüretine sahip olduğunu gözlemliyoruz. Bu insanlarda böyle alçaklık nereden?" dedi.

Avrupa Parlamentosu binasında dile getirilen bu tür ifadelerin iğrenç olduğunu söyleyen Rus milletvekili, "BM kurucusu ülkeler, barışı korumak için bu tür açıklamaları ve Polonya’nın Naziler lehine uyguladığı politikayı kınamalı" diye kaydetti.