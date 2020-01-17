Kremlin: Putin, Berlin’deki Libya barış konferansına katılacak

Kremlin’in açıklamasında “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 19 Ocak’ta Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere Berlin’i ziyaret edecek” ifadeleri kullanıldı.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, pazar günü Almanya’nın başkenti Berlin’de yapılacak Libya konferansına katılacak.
Kremlin’in açıklamasında “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 19 Ocak’ta Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere Berlin’i ziyaret edecek” ifadeleri kullanıldı.
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