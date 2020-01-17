Rus Dışişleri: Türkiye'nin Libya'da barışçıl çözümün destekçisi olmasını değerli buluyoruz

Rus Dışişleri, Rusya diplomasisinin 2019 yılındaki çalışmalarının değerlendirildiği basın toplantısı için gazeteciler tarafından yöneltilen bazı sorulara yazılı yanıt verdi.

Ankara'nın Libya konusundaki tutumundan duyulan memnuniyetin altını çizen bakanlık, "Türk partnerlerin, özellikle BM himayesinde çok uluslu Libya toplantısı düzenlemesi bağlamında Libya krizinin barışçıl çözümünü desteklemesini değerli buluyoruz" ifadesini kullandı.

Rusya'nın Türkiye'yle bu konuda görüş alışverişi yapmaya hazır olduğunu belirten bakanlık, "Libya'daki durum hem Moskova'da hem de Ankara'da haklı bir endişe yaratıyor. Daha önce belirtildiği gibi bu konu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 8 Ocak'taki Türkiye ziyareti de dahil olmak üzere tüm ikili temaslar sırasında görüşüldü. Rusya, Türkiye'yle bu konudaki görüş alışverişini sürdürmeye ve bu ülkede siyasi sürecin teşvik edilmesi ve gerilimin düşürülmesi için çabalarını koordine etmeyi sürdürmeye hazır olduğu teyit eder" diye vurguladı.

Ryabkov: Moskova ve Ankara, Libya konusunda çok yoğun çalışıyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da Rusya ve Türkiye’nin Libya’daki durumu çözmek için çok yoğun çalıştığını ve koordineli adımların sonuç verebileceğini söyledi.

Sputnik’e konuşan Ryabkov, siyasi iradenin olması durumunda, 13 Ocak’ta Moskova’da yapılan anlaşmaların uygulanmasının mümkün olduğunu ve bunun için daha fazla çaba sarf edilmesi ve esnek olunması gerektiğini belirtti. Ryabkov, “Türkiye’nin de Rusya gibi bu yönde (Libya’daki durumun çözümü) çok yoğun çalıştığını vurgulamak istiyorum. Diğer ilgili taraflarla koordineli adımlarımızın sonuç getireceğini dışlamıyorum. Bunun Berlin’de de olması mümkün” ifadelerini kullandı.