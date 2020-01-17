Lavrov’dan ABD’nin 2020 planları hakkında Çernomırdin aforizmalı yorum: 'Tahmin yürütmek pek nankör bir iş'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “ABD’den 2020 yılında sınırları dışında yeni bir iktidar değişikliği planı beklenmeli mi?” sorusuna Eski Rusya Başbakanı Viktor Çernomırdin’in sözüne atıfla yanıt verdi. Lavrov, “Tahmin yürütmek nankör bir iş, özellikle de gelecekle ilgili…” dedi.

Rus diplomasisinin 2019’da edindiği sonuçlarla ilgili basın toplantısında konuşan Lavrov, “Geçen yıl Venezüella’da olduğu gibi, ABD’den bu yıl da başka bir ülkede yönetim değişikliği yapma girişimi beklenmeli mi?” sorusuna yanıt verdi.

Lavrov, Rusya’nın eski Başbakanı Viktor Çernomırdin’in “Tahminde bulunmak çok nankör bir iş, özellikle de gelecekle ilgili…” sözünü kullandı.

Rus Bakan açıklamasına şöyle devam etti: “ABD’li partnerlerimizin nasıl davranacağıyla ilgili tahminde bulunmak çok zor. Onların davranışlarının bazı örneklerini saydınız (Latin Amerika ve Hong Kong’daki protestolar gibi), bu sene sıraya neyin koyulacağı hakkında öngörüde bulunmak zor, ancak hiçbir olasılık dışlanmamalı.”