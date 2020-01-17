Rus senatör, Sarkozy’nin 'üçlü müzakere formatını' değerlendirdi

Gaidar Ekonomi Forumu'nda konuşan Sarkozy, yeni fikirlere geçilmesi gerektiğini belirterek Rusya, Türkiye ve Avrupa Birliği arasında üçlü bir müzakere formatı oluşturmayı önermişti.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Üyesi Aleksey Puşkov, Sarkozy’nin sözlerinin Moskova’ya olan ilginin dışında ABD’ye olan güvensizliğin arttığını da gösterdiğini belirtti.

Puşkov, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede “Sarkozy’nin Atlantik’ten Baykal’a sorunları çözmek için AB, Rusya ve Türkiye’nin içinde yer aldığı yeni bir organizasyon kurma fikri sadece Rusya’ya olan ilgiyi değil, aynı zamanda ABD’ye olan güvensizliği de yansıtıyor” ifadelerine yer verdi.

Puşkov, Baltık ülkeleri ve Polonya’nın Moskova’ya doğru atılacak her adımı şiddetli bir şekilde engellemeye çalışacaklarını da sözlerine ekledi.