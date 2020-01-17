Putin ile Merkel, Berlin'de gerçekleşecek Libya konferansı hakkında görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Angela Merkel arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Berlin’de yapılacak Libya konferansıyla ilgili çeşitli konuların değerlendirildiği belirtildi.

Kremlin’den yapılan açıklamada, görüşmenin Almanya’nın girişimi üzerine gerçekleştiği ifade edilirken, “19 Ocak günü Berlin’de yapılacak Libya uluslararası konferansıyla ilgili çeşitli konular ele alındı” dendi.

Daha önce Putin’in, Libya uluslararası konferansa katılmak üzere 19 Ocak’ta Berlin’e gideceği bildirilmişti.

13 Ocak Pazartesi günü Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, Rus heyeti ve Libya’daki taraflar arasında ateşkes için Moskova'da görüşmeler gerçekleştirmişti.

Rus heyeti ise, Hafter ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Akile Salih’i ikna etmeye çalışmıştı. Ancak Hafter, uzun uğraşlar neticesinde oluşturulan anlaşma metnini imzalamamış ve sabah saatlerinde Moskova’yı terk etmişti.

Daha sonra Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Hafter Libya'da ateşkes anlaşmasına uymaya hazır" açıklamasını yapmış, Hafter, Berlin'deki Liibya konferasna katılacağını açıklamıştı.