Marina Karlova, eşinin suikast davasını değerlendirdi: Rus ve Türk soruşturma makamlarına güvenim tam

Uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden dönemin Rus Büyükelçisi Andrey Karlov’un eşi Marina Karlova, cinayetin araştırılması ve suçluların tespit edilmesi konusunda Rusya ve Türkiye soruşturma makamlarına güveninin tam olduğunu belirtti.

Karlov’un suikastına ilişkin Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasında, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini değerlendiren Karlova, Sputnik’e açıklamasında, “Benim için önemli olan hakikatin kazanması. İsterlerse 5 yıl soruşturma devam etsin, önemli olan gerçekten suçlu olanların ceza alması, suçsuzların mahkum edilmemesi” dedi.

Soruşturma sonuçlarıyla ilgili kendine bilgi verilmediğini söyleyen Karlova, “Ama Büyükelçiliğimizin bilgisi var, onlar takip ediyor. Sanırım, tüm bunların nereden başladığını tespit etmek çok zor. Rusya ve Türkiye soruşturma makamlarına güvenim tam” ifadelerini kullandı.