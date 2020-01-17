Superjet, Moskova'da inşaat halindeki piste indi

IrAero havayolu şirketine ait Sukhoi Superjet 100 yolcu uçağı, Moskova’nın Domodedovo Havalimanı’nda yapım aşamasında olan piste iniş yaptı.

Domodedovo Havalimanı’ndan yapılan açıklamada, operasyonlara kapalı piste iniş yapan uçakta hasar meydana gelmediği, yaralanan olmadığı bildirildi.

Пассажирский лайнер SSJ-100 совершил посадку на недостроенную взлётно-посадочную полосу в столичном аэропорту Домодедово.



Находившиеся на борту люди снимали #ВИДЕО из салона - снижение самолёта, а затем торможение по ВПП. pic.twitter.com/IH64DG6QSH — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) January 16, 2020

IrAero havayolu şirketinden yapılan açıklamada, uçağın Sebatta’dan Moskova Domodedovo havalimanına sefer gerçekleştirdiği belirtilirken, uçakta herhangi bir arızanın söz konusu olmadığını, olayın araştırıldığı kaydedildi.

Rusya Ulaştırma Savcılığı Sözcüsü Yekaterina Korotkova, mürettebatın uçağı çok zor hava koşullarında indirmek zorunda kaldığını belirterek, pilotların görünürlüğün yetersiz olması nedeniyle hata yapmış olabileceğini anlattı.