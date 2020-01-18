Putin'den 2. Dünya Savaşı'na dair açıklamalara tepki: Tarihi çarptıranların pis ağızlarını kapatacağız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2. Dünya Savaşı ile ilgili arşiv belgeler için bir merkez açma sözünü verdi.

St. Petersburg şehrinde savaş gazileri ve vatansever kuruluşların temsilcileri ile bir araya gelen Putin, “Yurtdışındaki bazı figürlerin, anlık politik amaçlarına ulaşmak için açtığı pis ağzı, gerçek ve temel bilgilerle kapatacağız” dedi.

Örnek olarak, bir saniye bile olsun Holokost’u unutturmayan İsrail’e işaret eden Rus lider, yakında Leningrad abluka kurbanları anıtının açılacağı İsrail’e gideceğini belirterek, “Bu girişimlerinden dolayı İsrail yönetimine çok minnettarım. Bu çok güzel bir olay, 2. Dünya Savaşı kurbanlarını ve Nazilerin yok edilmesinde belirleyici katkısı olanları anımsatıyor” ifadelerini kullandı.

İsrail yönetimi ve Yahudi sivil toplum örgütlerinin, dünyanın Holokost kurbanlarını unutmasına izin vermeyerek çok doğru yaptığını söyleyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu arada Holokost kurbanlarının çok büyük kısmı Sovyetler Birliği Yahudileriydi. Bizim ayrıca diğer Sovyet halklarının, Rus halkının kurbanlarını unutmamamız gerekir. Sovyetler Birliği’nin 2. Dünya Savaşı’ndaki kayıplarının yaklaşık yüzde 70’i Rusya’ya tekabül ediyor."

Arşiv belgeler merkezinin tüm dünyaya açık olacağını kaydeden Putin, “Böylelikle tarihi çarpıtmaya, insanları yanıltmaya ve vatanları ile neredeyse tüm dünyayı faşizmden kurtaran atalarımızın, kahramanlarımızın rolünü küçümsemeye çalışanların ağızlarını kapatacağız” diye ekledi.

Avrupa Parlamentosu Avrupa Halk Partisi (EPP) Grup Başkanı Manfred Weber, Rusya yönetimini tarihi yeniden yazma çabasında bulunmakla suçlamıştı.

Daha önce de, Polonya Parlamentosu'nun alt kanadı Sejm, 2. Dünya Savaşı’nın başlamasından Almanya ve Sovyetler Birliği’nin eşit derecede sorumlu olduğuna ilişkin tasarıyı kabul etmişti.