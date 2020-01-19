Putin, Merkel ve BM Genel Sekreteri Guterres Berlin’de Rusça sohbet etti

Libya Konferansı için Berlin’e gelen Rusya lideri Putin, Başbakanlık binasının kapısında Almanya Başbakanı Merkel ve BM Genel Sekreteri Guterres ile Rusça sohbet etti. Putin ve Guterres’in sohbeti için Putin'e 'Seninle Rusça mı konuşuyor?' sorusunu yönelten Merkel'e Putin, 'Biraz' yanıtını verdi.

Russia Today (RT) televizyonunun yayınladığı bir videoda, Libya Konferansı’nın yapıldığı Başbakanlık binasının kapısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i karşılayan Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in kendisi ile Rusça sohbet ettiği görülüyor.

Путин, Меркель и генсек ООН пообщались в Берлине на русскомhttps://t.co/1Y25BYmmQr pic.twitter.com/GvGQ5hRZUQ — РИА Новости (@rianru) January 19, 2020

​Habere göre Merkel ve BM Genel Sekreteri Guterres, Libya Konferansı’nın yapıldığı Başbakanlık binasının kapısında katılımcıları karşılıyordu. Otomobilinden çıkan Rus lider Putin, önce Alman meslektaşı ile ardından Guterres ile selamlaştı.

Putin ve Guterres’in kısa sohbetine kulak veren Merkel, Rus lidere, “Seninle Rusça mı konuşuyor?” sorusunu yöneltti. Putin gülümseyerek, “Biraz” diye karşılık verdi.