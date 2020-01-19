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21:32 19 Ocak 2020
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    Rusya- Suriye

    Rusya: Militanların saldırılarında 10 Suriyeli asker öldü

    © REUTERS / Omar Sanadiki
    Rusya
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    Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, militanların Suriye ordusunun mevzilerine yönelik saldırılarında 10 Suriyeli askerin öldüğünü, 15’inin de yaralandığını bildirdi.

    Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Yuriy Borenkov, bugün yaptığı basın açıklamasında silahlı militan gruplarının Suriye ordusunun mevzilerine yönelik 2 saldırısında 10 Suriyeli askerin öldüğünü, 15 kişinin ise yaralandığını belirtti.

    Borenkov şu açıklamayı yaptı:

    “18 Ocak’ta sayıları 130’a varan bir militan grubu, pikaplar ve ağır makineli tüfekler desteğiyle güneydoğu yönündeki Gadfa bölgesinden Suriye hükümet güçlerinin mevzilerine saldırdı. Suriyeli askerler ancak yoğun topçu ve tank ateşi sayesinde saldırıyı püskürtmeyi başardı.”

    Bu saldırının yanı sıra her biri 50 ile 70 kişiden oluşan üç farklı militan grubunun Kafer-Sedjna, Muka ve Herbet-Babulin bölgelerinden Suriye ordusunun mevzilerine saldırı düzenlediklerini aktaran Borenkov, ağır kayıplara uğratılan militanların saldırıya geçtikleri noktalarına çekildiklerini, 15 militanın öldürüldüğünü, 25 kişinin ise yaralandığını ifade etti.

    © REUTERS / SANA
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    Borenkov, “Militanların saldırıları püskürtülürken Suriye ordusundan 10 asker hayatını kaybetti, 15 asker de yaralandı” ifadelerini kullandı.

    ‘16 Ocak’tan bu yana militanların saldırılarında yaklaşık 100 asker ve sivil öldü’

    Suriye’de geçen perşembeden bu yana militanların gerçekleştirdiği saldırılarda yaklaşık 50 askeri personelin ve 50’den fazla sivilin hayatını kaybettiğini aktaran Borenkov, şunları söyledi:

    “16 Ocak 2020’den bu yana militanların gerçekleştirdikleri saldırılar ya da açtıkları ateş sonucu 47 Suriyeli asker hayatını kaybetti, 77 asker yaralandı, 51 sivil öldü, 116 sivil de yaralandı.”

    ‘Militanlar yoğun bir şekilde NATO silahları kullanmaya başladı’

    Tümgeneral Borenkov, Suriye’deki militanların son zamanlarda yoğun olarak NATO ülkelerinin standart silah ve mühimmatlarını kullanmaya başladıklarına dikkat çekti.

    Borenkov, “Yasadışı silahlı oluşumlar eskiden genelde el yapımı silah ve mühimmatları kullanırken şimdi ise yoğun bir şekilde NATO ülkelerinin standart mühimmatlarını ve silahlarını kullanıyor” dedi.

    Etiketler:
    Yuriy Borenkov, Suriye, Rusya, Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi
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