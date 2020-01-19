Rusya'dan ABD'nin Libya açıklamasına yorum: Irak ve Suriye’de bu sözlerle çözüm çağrısında bulunan biziz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Libyalıların kendi akıbetlerini kendileri çözmesi gerektiği yönündeki açıklaması ile ilgili yaptığı yorumda “Irak, Kosova, ‘Arap Baharı’ ve Suriye konularında bu sözlerle çözüm çağrısında bulunan biziz” ifadelerini kullandı.