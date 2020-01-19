Rusya'dan ABD'nin Libya açıklamasına yorum: Irak ve Suriye’de bu sözlerle çözüm çağrısında bulunan biziz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Twitter hesabından yayınladığı ‘Libyalılar kendi akıbetlerini dış müdahale olmadan kendileri çözmeli’ şeklindeki açıklamasını Facebook sayfasından değerlendirdi.
Zaharova, “Partnerlerimiz bu ifadeyi Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinden ödünç almışlar gibi görünüyor. Özellikle bu sözlerle Irak, Kosova, ‘Arap Baharı’, Suriye ve diğer dünya krizlerine çözüm şansı verme çağrısında bulunan biziz” ifadelerini kullandı.
#Zakharova: @SecPompeo: “NOW IT IS TIME FOR LIBYANS TO DECIDE ON FUTURE FOR THEMSELVES – ONE FREE FROM VIOLENCE FUELED BY EXTERNAL ACTORS”. We used these words to call for chance to be given to resolve issues of Iraq, Kosovo, Syria and other crises. https://t.co/EUJqY9oETT pic.twitter.com/IgV1BQkc0z— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) 19 Ocak 2020
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