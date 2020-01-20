Putin, Rusya Başsavcısı Çayka'yı görevden alıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya Başsavcısı Yuriy Çayka'nın yerine şu anda Rusya Soruşturma Komitesi Başkan Yardımcısı pozisyonunda bulunan İgor Krasnov'u önerdiği belirtildi.

Geçen haftaki Federal Meclis konuşmasında yasama, yürütme ve yargı erklerinde ciddi değişiklikler öngören anayasal düzenlemeler öneren Putin hamlelerine devam ediyor.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Çayka'nın başka bir göreve geçecek olması nedeniyle Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'ne Çayka'nın görevden alınmasını önerdi.

Putin, Başsavcı Çayka'nın yerine düşündüğü isim olan Krasnov'un adaylığını da Federasyon Konseyi'ne sundu.

Rusya'da büyük ses getiren Anatoliy Çubays suikastı, Stanislav Markelov ve Anatasiya Baburova cinayetleri ile muhalif Boris Nemtsov suikastını soruşturan Krasnov, 2016 yılında Rusya Soruşturma Komitesi Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmişti.