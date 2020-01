Peskov’un kızı: Çeçenistan’da özel kuvvetler kampına katılıp kadın UFC dövüşçüleriyle antrenman yaptım

View this post on Instagram

Дорогой дневник, ⠀ Когда я жила в Париже, по выходным мы с друзьями в основном собирались у кого-то в квартире, так как это веселее, душевнее и дешевле. Мы брали закуски и вино, включали свою, в основном русскую музыку, и могли сидеть (петь и танцевать) до 7 утра. ⠀ Во Франции существует строгое правило - не шуметь после 22:00 по будням и после 00:00 на выходных. В нашем доме, почти в каждой квартире, жили «тусовочные» семьи с подростками. Иногда даже самые взрослые вешали в лифте обращение к жильцам «Дорогие соседи, в эту пятницу у наших внуков вечеринка! Будем рады видеть всех! Спасибо за понимание. Мадам Х. 6 этаж.» ⠀ Но есть дома, в которых не все любят повеселиться и к посиделкам относятся крайне негативно. И как бы банально ни звучало, но «русские за границей» дают о себе знать 😂 Так, например, моя подруга, уже давно борется с русскими патимейкерами, проживающими в ее доме на пару этажей ниже. Они гуляли каждые выходные так, что вначале Вероника думала, что на улице Парижа концерт Артура Пирожкова. На прошлой неделе в понедельник утром ей надо было идти на важный экзамен, но русская душа соседей просила слушать «Алкоголичку» на полной громкости. ⠀ Около часа ночи Вероника все же спустилась, постучалась и вежливо попросила русского парня, открывшего дверь, выключить или убавить музыку, объяснив, что людям нужно на учебу и на работу. ⠀ Тут вышла сама «алкоголичка» и нахальным тоном сказала: «А что это вы такая нервная, а? Вы что, новенькая в Париже? У нас тут вообще-то день рождения дедушки - 80 лет!» И с гордым «пидораска!» захлопнула дверь. В таких ситуациях люди пишут официальное письмо с жалобой, что Вероника, собственно и сделала спустя полгода. ⠀ Тот случай, когда не важно кто ты, какая у тебя фамилия и в какой стране ты живешь. Воспитание не покупается ни за какие деньги 😉 К сожалению, у нас в стране многие считают, что образованность - удел обеспеченных «аристократических» семей. Хотя по факту бывает и наоборот🤷🏼 Безусловно, у каждого народа есть как положительные, так и отрицательные представители, но именно среди русских часто замечаешь хамство и полное отсутствие воспитания. ⠀ 17.12.2019