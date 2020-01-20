Şoygu ve Akar telefonda Suriye ve Libya’daki durumu görüştü

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Türk mevkidaşı Hulusi Akar ile bugünkü telefon görüşmesinde Suriye ve Libya’daki durumu ele aldığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Taraflar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerindeki durumu görüşerek özellikle Suriye ve Libya’daki durum üzerinde durdu” dendi.