Rusya: Suriye’de militanlar 2 kez ordunun mevzilerine saldırdı

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye hükümet ordusunun gün içinde iki kez militanlar tarafından saldırıya uğradığını belirtti.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Yuriy Borenkov, bugünkü basın toplantısında Suriye'deki saldırılara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Saat 14.30’da, yasadışı silahlı oluşumlardan 50 militanlık bir grup, çok namlulu roketatarlarla yapılan yoğun ateşten sonra, ağır silahlarla donatılan arazi araçların yardımıyla İdlib bölgesinin Carcanaz köyü yakınlarında Suriye ordusu mevzilerine saldırdı. Saldırı püskürtüldü. Militanlar, mevzilerine çekildi.”

Ayrıca saat 15.30’da, 60 kişilik bir militan grubunun da büyük kalibreli makineli tüfeklerle donatılan 10 arazi aracıyla İdlib bölgesinin Et-Tah köyü yakınlarındaki hükümet ordusu mevzilerine saldırdığı bildirildi.

Borenkov, bu saldırının da topçu ateşiyle püskürtüldüğünü söyledi.