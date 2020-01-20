Rusya’nın Kıbrıs Büyükelçiliği: KKTC’yi tanıma planı yok

Rusya'nın Kıbrıs Büyükelçiliği, Sputnik'e yaptığı açıklamada Rusya'nın Kuzey Kıbrıs'ı tanımayı planladığı yönündeki haberi yalanlayarak, "Bu haber gerçeği yansıtmıyor" ifadeleri yer aldı.

Sözcü gazetesinin bugünkü "Ankara-Moskova yakınlaşmasıyla ilgili iki çarpıcı iddia" başlıklı haberinde, eski Genelkurmay İç Güvenlik Müdürü Ünal Atabay'ın iddiaları yer bulmuştu.

Sözcü'den Saygı Öztürk ve Emin Özgönül'ün haberine göre Atabay, şunları söylemişti:

"Suriye sahasındaki zenginliklerin, gerekse deniz yetki alanlarındaki enerjinin kullanılabilmesi için Rusya'nın KKTC'ye ihtiyacı bulunuyor. Bu noktada Türkiye ile iş birliği kaçınılmaz ve bir zorunluluktur. Rusya, Suriye'de Türkiye ile olan pürüzlerin kalkması ve Doğu Akdeniz'de enerji alanında iş birliği yapması karşılığında, KKTC'yi tanımak ya da Abhazya'ya tanıttırmak, buna karşılık Türkiye'nin de Abhazya'yı tanımasını planlıyor. Böylece Rusya; KKTC'de askeri üs elde etmek ve ayrıca önümüzdeki süreçte Suriye'nin imar ve inşasında kullanılmak üzere Kıbrıs'ın Karpaz bölgesinde lojistik bir üs oluşturmak niyetinde.

Kaos, İran'dan Yemen'e ve Doğu Akdeniz'e, Doğu Akdeniz'den Libya'ya kadar uzanan eksende kendini gösterirken, başta ABD ve Rusya olmak üzere bölge dışı aktörler çeşitli bahanelerle sahada veya masada bu kavganın içerisinde bir şekilde yer alıyor."

Sözcü’de çıkan haber, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’da büyük yankı uyandırmıştı.