Putin, İsrail ve Filistin'e gidiyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in önümüzdeki 2 gün içinde önce Lipetsk Bölgesi'ne gideceğini, daha sonra da İsrail ve Filistin'e resmi ziyaretlerde bulunacağını ifade etti.

Putin'in 23 Ocak'ta İsrail'deki Dünya Holokostu Anma Forumu'na katılması bekleniyor. Rus liderin İsrail'deki temaslarının ardından Filistin'e geçeceği belirtiliyor.

'Putin ve Abbas, Ortadoğu'da çözümü konuşacak'

Sputnik'e konuşan Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Putin'le görüşmesinde İsrail işgalini, Filistin'de yapılacak seçimleri ve Suriye'deki Filistinli sığınmacılar da dahil olmak üzere Ortadoğu'da çözüm konusunu masaya yatırmayı planladığını söyledi.

Iştiyye, "Abbas, Putin'in dostu. İşgalin sonlandırılması ve 1967'deki sınırlar dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması konusundaki görüşlerimiz siyasi açıdan birbiriyle örtüşüyor. İki lider, bir yandan bu konuları ele alacak, diğer yandan da 2 Mart'ta İsrail'de yapılacak seçimlerden sonra Ortadoğu'da durumun nasıl seyredeceğini konuşacak" dedi.

Filistin'de yapılacak seçimlerde Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin oy kullanmasının kendileri için önemli olduğunu kaydeden Iştiyye, "Bu konuda İsrail'den kolaylık yapmalarını talep ettik ancak henüz olumlu veya olumsuz yanıt almadık. Putin'in Doğu Kudüs'te sandık kurmamıza izin verilmesi konusunda İsrail'den talepte bulunmasını isteyeceğiz. İsrail'in muvafakatini alır almaz, parlamento ve devlet başkanlığı seçimlerinin tarihlerini belirleyeceğiz" diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eylülde İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmede, 2020 başında Holokost kurbanlarını anma etkinlikleri kapsamında İsrail'e gitmeyi planladığını söylemişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ocakta İsrail'de görüşebileceğini ifade etmişti.