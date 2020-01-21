Rus Büyükelçiliği: Davos’taki 'Rus casuslar' haberi spekülasyon

Rusya’nın İsviçre Büyükelçiliği Sözcüsü Stanislav Smirnov, Davos’ta casusluk faaliyetlerinde bulunduğu iddia edilen Rus vatandaşlarıyla ilgili doğru olmayan haberlerin yayınlanmasının, Rusya ile İsviçre arasındaki ilişkileri baltalama girişimi olduğunu söyledi.

Sputnik’e konuşan Rus diplomat, olayın Dünya Ekonomik Forumu’nun hemen öncesinde değil, geçen yılın Ağustos ayında meydana geldiğini hatırlatarak, İsviçre makamlarının şu ana kadar bu konuyla ilgili Rus Büyükelçiliği ile herhangi bir temas kurmadığını belirtti:

“Bu yeni bir gazetecilik spekülasyonudur. Tages Anzeiger gazetecileri defalarca casuslukla ilgili haberler yayınlayarak negatif algı yaratmaya çalıştı. Tüm bunlar Rusya ile İsviçre’nin gelişen ilişkilerini baltalamaya yöneliktir. Sözkonusu haberin Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nun açılış gününde gündeme getirilmesi de akıllara başka sorular getiriyor.”

Rus diplomat, haklarında casusluk veya başka bir yasadışı faaliyette bulunduklarına dair kanıt bulunamayan Rus vatandaşlarının İsviçre polisi tarafından serbest bıraktıklarını kaydetti.