Rusya’da yeni hükümet açıklanıyor

Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni hükümeti oluşturan kararnameyi imzaladı.

Yeni Bakanlar Kabinesi ile bir araya gelen Rusya lideri Putin, yeni hükümetin başlıca görevinin vatandaşların refah seviyesinin yükseltilmesi olduğunu belirtti.

Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, yeni hükümette, 12 bakan eski görevlerini sürdürmeye devam edecek.

Dışişleri Bakanı görevini Sergey Lavrov, Savunma Bakanı görevini Sergey Şoygu, Enerji Bakanı görevini Aleksandr Novak, İçişleri Bakanlığı görevini Vladimir Kolokoltsev yürütmeye devam edecek.

Ayrıca, Anton Siluanov Maliye Bakanlığı, Denis Manturov da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı koltuğunda olmayı sürdürecek.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Perm Valisi Maksim Reşetnikov’un bu görevden istifasını kabul ederek, Ekonomik Kalkınma Bakanı görevine atadı. 2016’dan beri Ekonomik Kalkınma Bakanı görevini Maksim Oreşkin yerine getiriyordu.

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