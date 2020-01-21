Rusya: ABD nükleer silahlar alanında gerilimi tırmandırmaya yönelik adımlar atıyor

Rusya Dışişleri Konseyi’nin genel toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington’un nükleer silahlar ve stratejik istikrar alanında gerilimi tırmandırmaya yönelik adımlar attığını ifade etti.

Rusya ile ABD'nin nükleer silahlarını sınırlandırmalarını içeren START-3 (Yeni START) Anlaşması’nın uzatılması konusunda Moskova’nın geçen yıl sonunda Washington’a önerilerini sunduğunu hatırlatan Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şimdilik hala bir yanıt almış değiliz, fakat aynı zamanda ABD’nin aksi yönde, stratejik istikrar, nükleer silahlar alanında gerilimi tırmandırma yönünde hareket ettiğini görüyoruz.”

‘NATO’nun uzayda ve siber alanda başlattığı oyun tehlikeli’

Rus diplomat, NATO’nun operasyonel faaliyetlerini uzaya ve siber alana taşıyarak oldukça tehlikeli bir oyun başlattığı uyarısında bulundu.

“NATO, operasyonel faaliyetlerini uzay ortamını ve siber alanı da kapsayacak şekilde yayılması ile ilgili oldukça tehlikeli bir oyun başlatıyor” diyen Lavrov, şöyle devam etti:

“Daha önce birçok kez bu çizginin, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşturulan ve merkezinde Birleşmiş Milletler’in (BM) bulunduğu uluslararası hukuk mimarisini değiştirmeye çalışarak dünya gündelik yaşamına kurallara dayalı bir dünya düzeni kavramını sokma girişimi ile haklı çıkarıldığını söylemiştik.”