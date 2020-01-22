SSJ-100, Rostov-na-Donu'da acil iniş yaptı

Azimut Havayolları'ndan yapılan açıklamaya göre 5'i mürettebat 93 kişi taşıyan Superjet, yakıt ikaz lambasının hatalı olarak yanması üzerine acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Başarılı bir iniş gerçekleştiren uçakta yaralanan olmadığı ve yolcuların başka bir uçakla Nijniy Novgorod'a yönlendirileceği bildirildi.