Rusya'dan 4 çocuklu Verbitskaya Mrs. Universe 2020'nin en güzeli seçildi

Mrs. Universe 2020, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlendi. Ülkelerinde düzenlenen yarışmalarda birinci olan 40 yaş üzerindeki 36 kadın, kainatın en güzel evli kadını olmak için yarıştı.

Birincilik tacının sahibi, St. Petersburg kentinde yaşayan 4 çocuk sahibi Kseniya Verbitskaya oldu. Jinekolog olan Verbitskaya 45 yaşında.

Yarışmada eski Rus geleneklerinden esintiler sunan bir elbise giyen Verbitskaya, Besame Mucho şarkısını seslendirdi.

Rus basınına konuşan Verbitskaya, Mrs. Universe 2020'ye katılmasının yolunu açan Mrs. St. Petersburg 2019'a bir hastası sayesinde katıldığını anlattı.

Verbitskaya, yarışmayı kazanmasına rağmen çalışmaya devam edeceğini, hayatının tıp olduğunu söyledi.