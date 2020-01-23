Putin’den Moskova’da tutuklanan Naama Issachar’ın annesine: Her şey güzel olacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail ziyareti sırasında Rusya’da uyuşturucuyla ilgili suçlamalardan tutuklu bulunan İsrailli Naama Issachar’ın annesine kızıyla ilgili her şeyin güzel olacağını söyledi.

Auschwitz-Birkenau toplama kampının Sovyet askerleri tarafından kurtarılmasının 75. yıl dönümü çerçevesinde Kudüs’e giden Putin, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve İsrailli Naama Issachar’ın annesi Yaffe Issachar’la bir araya geldi.

Putin, görüşme sonrasında, “Naama’nın annesiyle bir araya geldim. Benim açımdan Naama’nın çok iyi ve dürüst bir aileden geldiği açık. Konuyla ilgili karar vermemi rica eden İsrail Başbakanı’nın tutumunu da biliyorum. Nihai karar alınırken tüm bunlar elbette göz önünde bulundurulacak” dedi.

Putin, “Anne çok endişeli, bunu görebiliyorum. Ona da söyledim ve şimdi de tekrar etmek istiyorum: Her şey güzel olacak” sözleriyle açıklamalarına devam etti.

Putin ayrıca Rusya İnsan Hakları Sorumlu Yetkilisi Tatyana Moskalkova’nın Issachar’ı ziyaret edeceğini ifade etti.

Moskova’daki Şeremetyevo Havalima’nında Nisan 2019’da gözaltına alınan 25 yaşındaki Issachar’ın çantasında uyuşturucu bulunmuştu. Aynı zamanda ABD vatandaşlığı olan Issachar hakkında uyuşturucu bulundurmak ve kaçakçılığını yapmak suçlamalarıyla 7.5 yıl hapis cezası kararı verilmişti. Issachar ise suçlamaları reddediyor ve uyuşturucunun çantasında olduğunu bilmediğini ifade ediyor.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Kızıl Ordu'nun Auschwitz-Birkenau toplama kampında tutulan esirleri kurtarması ve Nazi Almanyası'na karşı zafer kazanılmasına katkı sunması nedeniyle Rus lidere teşekkür etmişti.