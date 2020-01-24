Rusya’da acil durumlarda gökdelenden atlamak için paraşüt geliştirildi

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec, acil durumlarda gökdelenlerden atlayabilmek için benzeri olmayan Şans adını verdiği bir paraşüt geliştirdi.

Rostec İcra Müdürü Oleg Yevtuşenko, daha önce hiç paraşüt kullanmamış insanların bile en az 9 katlı bir binadan (33 metre yükseklikten) rahatça atlayabileceğini belirtti.

Sputnik’e konuşan Yevtuşenko, “Bu paraşüt sisteminin dünyada bir benzeri yok. Temel özelliği, geleneksel paraşütlerin açılmadığı düşük irtifalarda atlama yeteneğidir. Şans’ı kullanmak için özel bir eğitime gerek yok. Paraşüt gerekli yükseklikte kendiliğinden açılıyor” ifadelerini kullandı.

Rostec’in bünyesindeki Technodinamika Holding, Şans’a uygunluk sertifikası alarak seri üretim hazırlıklarına başladı.

Şans, Moskova Paraşütçülük Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirildi. Sistem, süspansiyon sistemine sahip bir sırt çantası, belirli bir iniş hızını tutan üç kubbe ve yan valflerin kapanmasını ve kubbelerin çekilmesini sağlayan bir çekme bağlantısından oluşuyor. Süspansiyon sistemi, kişinin boyu ve fiziğine göre ayarlanarak, atlama sırasında maksimum güvenlik sağlıyor.

Paraşüt için, özellikle poliamid elyaf esaslı düşük hava geçirgenliğine sahip kumaş gibi modern malzemeler kullanıldı.

Tasarımı, kubbenin bina ile temas halindeyken katlanmasını önleyen bazı yenilikçi çözümler içeriyor. Atlayan kişinin vücut pozisyonunu otomatik olarak dengelediğinden paraşüt kontrol becerileri gerektirmiyor.

Technodinamik Holding Genel Müdürü İgor Nasenkov ise geliştirdikleri paraşütle ilgili şunları söyledi: "Çok katlı binaların tasarımı, inşası ve kullanımı sırasında gerekli güvenlik önlemleri alınır, ancak acil durumlarda tahliye genellikle zordur. Bu sorunu çözmek için, modern metropollerde kurtarma çalışmalarını büyük ölçüde kolaylaştıracak bireysel bir paraşüt sistemi olan Şans geliştirildi."