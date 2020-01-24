Rusya’dan Kırım’a yürümek isteyen Meclis'e yanıt

Ukrayna medyasına açıklama yapan Ukrayna eski milletvekillerinden Refat Çubarov, yürüyüşün barışçıl olacağını ve uluslararası örgütlere, Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek yönünde aldıkları kararlara yardım amacıyla düzenleneceğini savundu.
Çubarov, Ukrayna topraklarında başlayacak yürüyüşün ön saflarında Meclis üyelerinin, milletvekillerin ve adını vermediği batılı partnerlerin yer alacağını ileri sürdü.
Ukraynalı politikacı, Rusya’nın yürüyüşe karşı şiddet kullanabileceğini iddia etti.
Kırım lideri Aksenov Meclis'i yürüyüşe karşı uyardı
Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin lideri Sergey Aksenov, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “her bir şantajcıyı uslandırmaya güçlerinin yeteceğini” söyledi.
О «походе» на Крым, который анонсирован лидерами запрещенной в России экстремистской группировки «меджлис». https://t.co/Ixly94SEfw #Крым #Россия pic.twitter.com/7LoAXwK5TP— Сергей Аксёнов (@aksenov_sv) January 23, 2020
Yürüyüş organizatörlerinin, amaçlarına ulaşmak için insanları sarf malzemesi olarak kullanmaya alışık birer profesyonel provokatör olduğunu belirten Aksenov, “Tüm bu bilgi gürültüsünün nasıl biteceğini bakıp göreceğiz. Eğer gerçekten de sınırı yasadışı olarak geçmeye varırsa elbette bu eylemler sert ve yasalara uygun olarak engellenecek” ifadelerini kullandı.
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