Rusya’dan Kırım’a yürümek isteyen Meclis'e yanıt

Ukrayna eski milletvekillerinden Refat Çubarov, başkanlık ettiği Kırım Tatar Meclisi’nin 2 Mayıs’ta Kırım’a yürüyüş düzenleyeceğini açıkladı. Buna yanıt olarak Kırım lideri Sergey Aksenov, Meclis’in “teklif ettiği provokasyonun sonuçlarını düşünmeye” davet etti.

Ukrayna medyasına açıklama yapan Ukrayna eski milletvekillerinden Refat Çubarov, yürüyüşün barışçıl olacağını ve uluslararası örgütlere, Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek yönünde aldıkları kararlara yardım amacıyla düzenleneceğini savundu.

Çubarov, Ukrayna topraklarında başlayacak yürüyüşün ön saflarında Meclis üyelerinin, milletvekillerin ve adını vermediği batılı partnerlerin yer alacağını ileri sürdü.

Ukraynalı politikacı, Rusya’nın yürüyüşe karşı şiddet kullanabileceğini iddia etti.

Kırım lideri Aksenov Meclis'i yürüyüşe karşı uyardı

Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin lideri Sergey Aksenov, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “her bir şantajcıyı uslandırmaya güçlerinin yeteceğini” söyledi.

​Yürüyüş organizatörlerinin, amaçlarına ulaşmak için insanları sarf malzemesi olarak kullanmaya alışık birer profesyonel provokatör olduğunu belirten Aksenov, “Tüm bu bilgi gürültüsünün nasıl biteceğini bakıp göreceğiz. Eğer gerçekten de sınırı yasadışı olarak geçmeye varırsa elbette bu eylemler sert ve yasalara uygun olarak engellenecek” ifadelerini kullandı.