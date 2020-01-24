Jirinovskiy, SSCB'nin çöküş nedenini açıkladı

Rusya Liberal Demokrat Parti (LDPR) lideri Vladimir Jirinovskiy, SSCB’deki tek parti sisteminin ülkenin çöküşünün kilit nedenlerinden biri olduğunu söyledi.

Jirinovskiy, Sovyetler Birliği’nde çok partili sistemin olması durumunda, birliğin dağılmasının engellenebileceğini belirtti.

Telegram kanalından açıklama yapan Rus politikacı,“Tek partili rejim SSCB’yi yok etti. Eğer komünistler zamanında Sovyet Birliği Kominist Partisi’ni (KPSS) muhafazakar ve sosyal demokratlar olarak iki partiye ayırsa ve aralarında gerçek bir rekabet olsaydı, Sovyetler Birliği ebediyen yaşardı” ifadelerini kullandı.

1990 yılında Jirinovskiy, KPSS’ye ilk muhalif ve alternatif parti olan Sovyetler Birliği Liberal Demokrat Partisi’ni (LDPSS) kurdu. Bir yıl sonra, Rusya'nın Liberal Demokrat Partisi (LDPR) olarak yeniden tescil ettirdi.

Aslında, Sovyetler Birliği 25 Aralık 1991’de, Mihail Gorbaçov’un Sovyet halkına hitaben yaptığı konuşmada devlet başkanlığı görevinin sona erdiğini duyurduğu zaman çöktü.

Ondan önce, 8 Aralık’ta Rusya, Belarus ve Ukrayna liderleri tarafından SSCB’nin varlığının sona erdiğini belirten ve Bağımsız Devletler Topluluğu’nun kurulduğunu ilan eden bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşma tarihe Bialowieza Anlaşması olarak geçti.