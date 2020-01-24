Rusya'ya bağlı Başkurdistan, İstanbul'da temsilcilik açmaya hazırlanıyor

Cumhuriyeti lideri Radiy Habirov, Başkurdistan'ın başkenti Ufa'da Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ile bir araya geldi.

Habirov, görüşme sırasında Mart 2020'de İstanbul'da bir temsilcilik açmayı istediklerini ve açılış için Başkurdistanlı bürokratlar ve iş insanlarından oluşan büyük bir heyetin Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirtti.

Habirov, "Kısa süre sonra İstanbul'da Başkurdistan Cumhuriyeti temsilciliğinin açılmasıyla dış ekonomik faaliyetlerimizin canlanacağından eminim" dedi.

'Ufa'da konsolosluk açmayı planlıyoruz'

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ise, Türkiye'nin Ufa'da konsolosluk açmayı planladığını söyledi. Samsar, en kısa sürede tüm onayların alınmasını ve konsolosun çalışmalarına başlamasını umduklarını kaydetti.

Başkurdistan, geçen yıl Avusturya'da temsilcilik açmıştı.