Çeçenistan lideri Kadirov Elazığ depremi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı diledi

Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, Telegram kanalından paylaştığı mesajla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a başsağlığı dileklerinde bulundu.

Kadirov mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’de büyük bir deprem oldu. Çok sayıda can kaybı, yaralı ve buyük çapta hasar var. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a, hayatını kaybedenlerin aileleri, yakınları ve akrabalarına samimi başsağlığı dileklerimi iletiyor ve yaralıların bir an önce iyileşmelerini temenni ediyorum.”