İki Rus enstitüsünde koronavirus aşısı geliştiriliyor

Rusya Sağlık Dairesi Başkanı Popova, koronavirüse karşı yürütülen çalışmaların normal bir bilimsel süreç olduğunu kaydetti.

Rossiya 1 kanalına konuşan Popova “Biri bir algoritma üzerine, diğeri başka bir algoritma üzerine çalışıyor. Dünyanın birçok ülkesi bu aşı üzerinde çalışıyor. Ne zaman sonuç alınacağı henüz net değil. Ancak bugün asıl önemli olan tüm önleyici tedbirleri almaktır” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın virüsü sınırlandırmak ve ortaya çıkması durumunda yayılmasını önlemek için gerekli tüm önlemleri almaya çalıştığını belirten Popova, vatandaşlara normal gribin önlenmesi için uyulması gereken kuralların aynısına uymalarını tavsiye etti.