Rus Savunma Bakanlığı’ndan Suriye’deki ‘müdahale’ olayı ile ilgili açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'li askerlerin Menbiç'te bir Rus askeri konvoyuna ‘müdahale ettiği’ yönündeki açıklamayı, askerlerin arasındaki etkili iletişimin bir örneği olarak tanımladı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’in ‘ABD'li askerlerin 14 ay önce Menbiç'te bir Rus generale müdahale ettiği, ancak her şeyin askeri kanallar üzerinden çözüldüğü’ sözlerine açıklık getirildi.

Şu anda Suriye’deki Rus ve ABD’li askerler arasında kesinlikle normal ve profesyonel ilişkilerin geliştiği vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

© AFP 2019 / DELIL SOULEIMAN ABD, Rakka'daki petrol bölgesine geri döndü

Menbiç’te yaklaşık 14 ay önce böyle bir olayın gerçekten de yaşandığını doğrulayan bakanlık, o zamanlar kentin ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon, Kürt birlikler ve Suriye hükümet ordusu tarafından kontrol edildiğine dikkat çekti.

Açıklamada, “Bu dönemde, sahada hareket eden tüm taraflar çatışma durumlarını önlemek için eylemlerini sürekli olarak koordine etmek zorundaydı. Bu nedenle ABD’nin özel temsilcisi tarafından aktarılan olay, iki tarafın Suriye’deki mevcut iletişim kanallarının etkili olduklarının açık bir örneği” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada aynı zamanda sahadaki bu çalışma durumu ile ilgili ortamın suni olarak gerilmesinin ‘istikrara katkıda bulunmadığı ve sadece askerlerin işlerini yapmasına engel olduğu’ vurgulandı.