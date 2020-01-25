Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Moskalkova’dan Türkiye’ye başsağlığı mesajı

Rusya İnsan Hakları Sorumlu Yetkilisi Ofisi basın dairesinden yapılan açıklamada, Moskalkova’nın Elazığ’da meydana gelen deprem dolayısıyla Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’a taziyelerini ilettiği belirtildi.

Moskalkova'nın başsağlığı mesajına yer verildiği açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti halkının başına gelen trajedi, insanların öldüğü ve yaralandığı, evler ve hanelerin yıkıldığı deprem ile ilgili olarak en samimi başsağlığı dileklerimi sunarım. Felaketten etkilenen herkese desteğimi ifade etmek, özellikle de bu üzücü günlerde yakınlarını ve sevdiklerini kaybedenlere teselli sözleri iletmek isterim. Depremin etkilerinin en kısa zamanda ortadan kaldırılmasını umarım” ifadelerine yer verildi.