Rusya’dan Türkiye’ye buğday taşıyan kuru yük gemisi Don Nehri’nde karaya oturdu

Rusya’nın Rostov-na-donu kentinden Trabzon’a gitmek için hareket eden bir kuru yük gemisinin Rostov bölgesinde yer alan Don Nehri’nde karaya oturduğu belirtildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın Rostov Dairesi’nden yapılan açıklamada, “Don Nehri’nde bir kuru yük gemisi karaya oturmuştur. Gemi, Rostov’dan Trabzon’a (Türkiye) gitmekteydi. Geminin içindeki yük buğdaydan oluşmakta” denildi.

Ayrıca, “Olay neticesinde ölen ya da yaralanan olmamıştır” bilgisi verildi.

Karaya oturan kuru yük gemisinin mürettebatının 12 kişiden oluştuğu ve hepsinin Rusya vatandaşı olduğu da kaydedildi. Moskova saatiyle (TSİ aynı) 09.50’da yaşanan olayın ardından bölgeye çekici gemilerin gönderildiği açıklaması da yapıldı.

Bunun yanında, geminin karaya oturması sonucu nehre yakıt sızıntısı olmadığı ve diğer gemilerin geçişinin aksamadan devam ettiği de belirtildi.