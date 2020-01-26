Kremlin’den Medvedev hükümetinin istifası ile ilgili açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Dmitriy Medvedev’in hükümetin istifası ile ilgili kararı kendi aldığını belirtti.

Rossiya-1 televizyonunda yayınlanan ‘Moskova.Kremlin.Putin’ programında konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin’in Federal Meclis konuşmasının ardından Dmitriy Medvedev’in hükümetin istifasına ilişkin aldığı kararı değerlendirdi.

Medvedev’in bu adımı Putin’in Rusya Anayasası'nda yapılacak köklü değişikliklerin de dahil olduğu yeni hedefleri belirlediği Federal Meclis konuşmasından sonra atmaya karar verdiğini vurgulayan Peskov, şöyle konuştu:

“Hükümet, ulusal kalkınma hedeflerine ulaşmak için devlet başkanına tam yetki vermek için istifa etmeyi görev bildi.”

Putin tarafından belirlenen ulusal kalkınma hedeflerine ulaşılabilmesi için yeni bakanlar kabinesinin azami verim göstermesi gerektiğinin altını çizen Peskov, hükümetin ‘olağanüstü bir görevin’ üstesinden gelmek durumunda olacağını ve bu nedenle çalışmalarının esnek ve dinamik olması gerekeceğini ifade etti.

Kremlin Sözcüsü, “Bu nedenle önümüzde farklı alternatifler bulunmuyor” diye sözlerini tamamladı.

Putin'in 15 Ocak’ta yaptığı Federal Meclis konuşmasının ardından Rus liderle bir araya gelen Medvedev, hükümetin tümüyle istifasını sunduğunu açıklamıştı.