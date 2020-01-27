Rusya'da 100'den fazla kişide koronavirüs şüphesi: Hepsi temiz çıktı

Çin'i ziyaret eden 100'den fazla kişide enfeksiyon hastalığı belirtileri tespit edildiğini söyleyen Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, yapılan tetkikler sonucunda bu kişilerin hiçbirinde koronavirüse rastlanmadığını ifade etti.

Anna Popova, "Bugün itibarıyla enfeksiyon hastalığı belirtileri taşıyan ve Çin'i ziyaret ettiği belirlenen 100'den fazla kişi tespit ettik. Her biri tespit edildi, karantinaya alındı, tümüyle tetkik edildi. Bu kişilere enfeksiyon hastalığı teşhisi konuldu ancak hiçbirinde koronavirüs bulunmadı" dedi.

'İki yerli test sistemiyle araştırma yapılıyor'

Popova, Rospotrebnadzor'a ait sistemin, Rusya Devlet Bilim Merkezi Vektör tarafından geliştirilen iki yerli test sistemini kullanarak koronavirüs gibi enfeksiyon hastalıklarını tespit etmek için araştırmalar yaptığını belirtti.

Popova, bu test sistemlerinin 15 bilimsel araştırma kurumuna gönderildiğini, bu testleri yapan uzmanlara eğitim verildiğini aktardı.

Bu arada Rospotrebnadzor, Rus turistlere koronavirüsle ilgili durum normale dönünceye kadar Çin'i ziyaret etmekten uzak durma ve gerekli önlemleri alma çağrısı yaptı.

'Çin'e yolcu taşımayı durdurma kararı alındı'

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkan Yardımcısı Dmitriy Gorin, bugünden itibaren Çin'e uçak seferlerinin durdurulduğunu ve sadece Çin'deki Rus turistlerin geri getirilmesi için seferler düzenleneceğini belirtti.

Gorin, "Rusya'dan Çin'e tüm uçak seferleri planlanan şekilde yapılıyor. Şu anda sadece tarifeli uçuşlar düzenleniyor, charter uçuşlar kaldırıldı. Bugünden itibaren Çin'e yapılan tüm uçuşlarda sadece tek yönde yolcu taşınıyor. Şirketler, Çin'e turist götürmeme kararı aldı ve sadece planlı tahliye faaliyetleri yürütüyorlar" ifadelerini kullandı.

Gorin, tahliye seferleriyle bu sayının kademeli olarak azalacağını vurguladı.

Tur operatörleri, cuma günü Hainan Adası'nda 6 bin Rusya vatandaşı bulunduğunu, bin Rus turistin de Çin'in farklı bölgelerinde olduğunu belirtmişti.