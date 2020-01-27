Ryabkov: Irak, tüm diplomatik temsilciliklerin güvenliğini sağlamalı 

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Ryabkov'a Irak'ın başkentiyüksek güvenlikli Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçilik binasına yönelik roket saldırısını nasıl değerlendirdikleri soruldu.

Ryabkov, "Elbette her diplomatik temsilciliğin güvenliği sağlanmalı. Bu standarttan ödün vermek mümkün değil. Her durumda bunu esas alıyoruz" yanıtını verdi.

Ryabkov, Irak'taki ABD askeri varlığının doğrudan Washington ve Bağdat arasında çözülmesi gereken bir konu olduğunu belirtti ve "Herhangi bir ülkedeki başka bir ülkeye ait askeri birliklerin varlığına ilişkin konunun ilgili iki ülkenin hükümetleri arasındaki ilişkiler dahilinde çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

ABD Büyükelçilik binasına düzenlenen roket saldırısında atılan 3 roketten biri, büyükelçilik binası bünyesindeki restorana isabet etmişti.