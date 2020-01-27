'Rusya'da yeni koronavirüse karşı etkili 30 ilaç var, salgın marta kadar küresel boyuta ulaşabilir'

Rusya Devlet Duması Eğitim ve Bilim Komitesi Başkan Yardımcısı Gennadiy Onişenko, Rusya'da Çin'den yayılmaya başlayan koronavirüsü tedavi edebilecek yaklaşık 30 ilaç bulunduğunu söyledi. Rusya Bilimler Akademisi Rektörü Aleksandr Sergeyev de, marta kadar küresel salgın oluşabileceği uyarısında bulundu.

Rusya Devlet Duması Eğitim ve Bilim Komitesi Başkan Yardımcısı Gennadiy Onişenko, "Toplumumuzu rahatlatmak için mevcut ilaçların yaklaşık 30'unun bu virüsü tedavi edebileceğini söylemek isterim. Bunların 12'sini AIDS tedavisinde kullanıyoruz" dedi.

Şu anda bilinen 39 koronavirüs türü bulunduğuna dikkat çeken Onişenko, yeni koronavirüse karşı aşının virüsün yayılmasının yavaşlayacağı önümüzdeki sezonda hazır olacağını belirterek, panik için bir neden bulunmadığının altını çizdi.

'Vaka sayısı katlanarak artıyor'

Sputnik'e konuşan Rusya Bilimler Akademisi Rektörü Aleksandr Sergeyev de, koronavirüsün mevcut hızla yayılmaya devam etmesi halinde mart ayına kadar salgının küresel boyuta ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Sergeyev, "Bu virüs son derece tehlikeli ve vaka sayısı katlanarak artıyor. Eğer bir ayda böyle devam ederse, küresel salgına dönüşebilir" diye konuştu.