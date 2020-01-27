Rusya'dan DiCaprio’ya 'Dostluk Geçidi': Dünyada çevreci, hayırsever ve orman kıtlığı var

Rus çevreciler Oscar’lı sinema oyuncusu ve Leonardo DiCaprio Vakfı’nın kurucusu Leonardo DiCaprio’ya yazdıkları mektupla birlikte Kremlin’deki 30 metrelik ana yılbaşı ağacından tohumlar göndererek, Rusya ve ABD’de ‘dostluk geçitleri’ kurmasını ve dev çam ağacının tohumlarını geçitlerin ağaçlandırılmasında kullanmasını önerdi, ABD’li oyuncuyu doğa koruma alanındaki konuları görüşmek üzere Rusya’ya davet etti.

Rusya Doğa Koruma Teşkilatı Genel Kurulu üyesi Timur Usmanov’un yolladığı mektupta şunları ifade etti:

“Saygıdeğer Bay DiCaprio, sizlere Kremlin’deki çam ağacımızın tohumlarını armağan etmek istiyoruz. Zira bugün dünyada çevreci ve hayırsever kıtlığının yanı sıra ciddi bir orman kıtlığı da söz konusu. Samimiyetle sunduğumuz bu armağanı kabul edeceğinizi ve akıllıca kullanacağınızı içtenlikle umuyoruz. Ve bu tohumlar sadece önemli bir başlangıcın sembolü olmakla kalmayıp, özellikle çok fazla ihtiyaç duyulan alanların yeşillendirilmesi için gerçek bir ‘Başlangıç’ olacak.”

© Sputnik / Rusya'nın ana yılbaşı ağacı

Mektupta ayrıca, “Saygıdeğer Bay DiCaprio, bununla birlikte sizin şahsınızda ülkelerimizi ve vatandaşlarımızı özel Dostluk Geçitleri kurmaya çağırıyoruz. Noel ağaçlarının tohumları sizin ülkenizde de ekilebilir” denildi.

Geçen yıl Rusya’da meydana gelen büyük orman yangınlarını hatırlatan Usmanov, Rusya Doğa Koruma Teşkilatı’nın bu felaketin anısına ve dünyadaki ormanların korunması için böyle bir etkinlik planladığını vurguladı.

Bu tür girişimlerin çevre alanındaki iletişimin tüm devletler için canlı ve uzun vadeli bir örnek ve nerede otururlarsa otursun insanların çevre koruma ile ilgili hedeflerinin aynı oldukları konusunda kanıt teşkil edeceği düşüncesini aktaran Usmanov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu girişimi destekleyeceğinizi ve Moskova’daki Dostluk Parkı’nda çocuk çevre kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte böyle bir geçidin kurulması etkinliğine bizzat katılmak için Rusya’ya gelme davetimizi kabul edeceğinizi umuyoruz. Rusya’ya yapacağınız ziyaret sırasında Leonardo DiCaprio Vakfı ile işbirliği potansiyelini de sizlerle görüşmeye hazırız.”