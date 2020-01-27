Rusya Dışişleri: Lavrov ve Çavuşoğlu, Suriye'deki barışçıl çözüm sürecini görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, telefon görüşmesinin Türkiye tarafının girişimi üzerine gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşme sırasında varılan anlaşmaya uygun olarak, bakanlar Suriye’deki barışçıl çözüm sürecini ele aldı. Terör tehdidine karşı etkili mücadele ve 17 Eylül 2018 tarihli Rusya-Türkiye memorandumuna uygun olarak İdlib bölgesindeki gerilimi azaltma rejimini sağlama yönündeki ortak çabaların pratik yönleri değerlendirildi” ifadelerine yer verildi.

İdlib bölgesindeki radikallerin ateşkes ihlallerine ilişkin bilgi veren Lavrov’un, muhalif güçlerin teröristlerden ayrılması gerektiğini vurguladı.

Tarafların, askeri kanallardan yapılan temasları sürdürme konusunda anlaştıkları ifade edildi.

Görüşmede ayrıca Suriye Anayasa Komitesi’nin faaliyetine destek dile getirildi.