Rusya silah ihracatında ikinci sırayı korudu

Moskova merkezli Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi, geçen yıl küresel silah pazarının 21. yüzyılın rekor rakamı olan 92 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi’nden Sputnik’e sunulan analiz raporunda, “2019 yılında, küresel konvansiyonel silah ihracat/ithalat hacmi en az 92 milyar 41 milyon dolar olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor” dendi.

Bu rakamın, 21. yüzyılın en yüksek sonucu olduğu kaydedildi.

Silah ihracatındaki artışın, ABD’nin başta Suudi Arabistan olmak üzere Ortadoğu ülkeleriyle yaptığı ‘mega sözleşmelerinin’ hayata geçirilmesinden kaynaklandığı ifade edildi. Genel olarak son 4 yılda (2016-2019) küresel silah ihracatı hacmi 341 milyar 925 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Rusya ikinciliği korudu

Rapora göre, Rusya geçen yıl 14 milyar 144 milyon dolarlık silah ihraç ederek yüzde 15.4’lük payla küresel silah ihracatındaki ikinciliği korudu.

Mutlak lider olmaya devam eden ABD’nin, 2019’da 38.8 milyar dolarlık silah ihracatıyla yüzde 42.1’lik paya sahip olduğu kaydedildi.

2016-2019 döneminde, küresel silah ihracatında ilk 10’da bulunan ülkeler şöyle:

1) ABD – 140 milyar dolar

2) Rusya – 53.4 milyar dolar

3) Fransa – 37.5 milyar dolar

4) Almanya – 18.1 milyar dolar

5) İngiltere – 12.5 milyar dolar

6) İspanya – 12 milyar dolar

7) İsrail – 11 milyar dolar

8) Çin – 10.6 milyar dolar

9) İtalya – 7.6 milyar dolar

10)Güney Kore – 5 milyar dolar

Raporda en büyük silah ithalatçısının ise 13.5 milyar dolarlık silah alımıyla Suudi Arabistan olduğu ifade edildi. İkinci sırada 8.6 milyar dolarla Hindistan yer alıyor. İlk 5 ülke arasında ayrıca Katar, Avustralya ve Güney Kore de yer alıyor.