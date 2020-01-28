Rus tarihçi: Naziler Leningrad kuşatmasını Mayıs 1941’de planladı

Rus tarih uzmanı Aleksandr Dyukov, Leningrad kuşatmasının daha Sovyetler Birliği ile savaşa girmeden önce Nazi Almanyası tarafından planlandığını, Nazilerin başlıca amaçlarının kent sakinlerini açlıkla öldürmek olduğunu belirtti.

Rusya Bilimsel Akademisi’nden tarih araştırma uzmanı ve İstoriçeskaya Pamyat (Tarihsel Bellek) Vakfı Müdürü Aleksandr Dyukov, Sputnik’e demecinde Leningrad kuşatmasının Nazi Almanyası tarafından daha Sovyetler Birliği ile savaşa girmeden önce planlandığını, Nazilerin başlıca amaçlarının kent sakinlerini açlıktan öldürmek olduğunu ifade etti.

Dyukov, “Leningrad kuşatması, daha Almanya Sovyetler Birliği’ne saldırmadan Mayıs 1941’de Naziler tarafından planlandı. Başlıca amaçları kenti teslim olmaya zorlamak değil, kent sakinlerini kasten aç bırakarak öldürmekti. Nazi savaşının ekonomik planlamasıyla ilgili birçok tarihi belgede, Moskova ve Leningrad sakinlerini açlıkla yok etme planlarından bahsediliyor. Daha sonra bu belgeler, yayınlanan ve hem Rus, hem de yabancı tarih uzmanlarının çok iyi bildiği bir dizi kararnameye döküldü” diye konuştu.

Rus tarihçi, Leningrad kuşatmasının Nazilerin önceden planladığı bir insanlık suçu ve Nazilerin Sovyetler Birliği halklarına yönelik izlediği soykırım politikasının açık bir örneği olduğunu vurguladı.

Leningrad'ın kuşatmadan tamamen kurtarılmasının 76. yıldönümü

Leningrad'ın Büyük Vatan Savaşı yıllarında Nazi kuşatmasından tamamen kurtulmasının 76. yıldönümü dün St. Petersburg’da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Leningrad kuşatması Eylül 1941'den Ocak 1944'e kadar sürmüştü. Şehrin kuruluşundan beri geçirdiği en trajik dönem olarak tarihe geçen bu 29 aylık süre boyunca, yaklaşık 3 milyon olan şehir nüfusunun, kimi hesaplamalara göre bir milyonu, kimi hesaplamalara göre ise bir buçuk milyonu, bombardıman, hastalıklar ve açlık nedeniyle hayatını kaybetmişti.