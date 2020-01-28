Poklonskaya: 6. Yalta Uluslararası Ekonomi Forumu'na Türkiye'den temsilciler katılacak

Kırım lideri Sergey Aksenov'la bir araya gelen Natalya Poklonskaya, 23-25 Nisan 2020'de düzenlecek 6. Yalta Uluslararası Ekonomi Forumu'yla ilgili bilgi verdi.

Poklonskaya, "Hindistan'ın yanı sıra Tunus, İtalya ve Mısır'dan parlamento ve hükümet temsilcileri ile Türk temsilcilerin Yalta Uluslararası Ekonomi Forumu'na katılmaları bekleniyor. Uluslararası partnerlerimizle görüşen tüm vekillerin bu doğrultuda aktif çalışmalar yürüteceğini ve yaptırımların tarihe karışacağını umuyorum" dedi.

Aksenov da, Poklonskaya'ya tüm ülkelerden siyasetçileri foruma davet etme tavsiyesinde bulunarak, davetiyeleri hazırlayacaklarını ve Dışişleri Bakanlığı'nın onayını alacaklarını ifade etti.

5. Yalta Uluslararası Ekonomi Forumu'nun sonunda konuşan Sergey Aksenov, imzalanan anlaşmaların hacminin 215 milyar rubleyi (yaklaşık 39 milyon dolar) bulduğunu ve yeni anlaşmalar sonucunda 1700'den fazla kişi istihdam edileceğini söylemişti.

Yalta Uluslararası Ekonomi Forumu, 2015 yılından beri düzenleniyor. 2019 yılında foruma 89 ülkeden 807 temsilci de dahil olmak üzere toplam 4564 kişi katılmıştı.