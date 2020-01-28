Rusya'nın Çin sınırındaki üç bölgede sınır kapıları 7 Şubat'a kadar kapalı tutulacak

Rusya'nın uzakdoğusundaki üç bölgenin koronavirüs salgını nedeniyle Çin'le sınırlarını 7 Şubat'a kadar kapalı tutacağı belirtildi. Başkent Moskova'da koronavirüs riski nedeniyle özel önlemler alındı.

Habarovsk Krayı Valisi Sergey Furgal, sınır geliştirme kurumu Rosgranstroy tarafından Habarovsk Krayı, Amur Bölgesi ve Yahudi Özerk Bölgesi yönetimlerine gönderilen yazıyı Instagram hesabında yayınladı.

Yazıya göre Rosgranstroy, Çin Yeni Yılı nedeniyle şubat başına kadar tatilde olan üç bölgenin Çin'le olan sınır kapılarının 7 Şubat'a kadar kapalı tutulacağını ifade etti.

Moskova'da özel önlemler uygulamaya koyuldu

Sergey Furgal, turist geçişlerinin azalması ve koronavirüs tehdidi nedeniyle daha önce Çin'in Heilongjiang kentindeki mevkidaşına sınır kapısının 7 Şubat'a kapalı tutulması önerisinde bulunduğunu kaydetti.

Bu arada Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, koronavirüs salgını nedeniyle başkent Moskova'daki otellerde ve turistik yerlerde özel önlemler aldıklarını söyledi.

Sobyanin, "Turistlerin kitleler halinde bulunduğu otellerde ve diğer yerlerde özek kontrol önlemlerini uygulamaya koyduk. Bir alarm alındığında, acil yardım ekipleri kapsamlı muayene için ilgili bölgeye gönderilecek" dedi.