‘Türk parlamenterler Kırım’daki caminin açılışına katılmak istiyor'

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Milletler Komisyonu Başkan Yardımcısı Ruslan Balbek, Kırım lideri Sergey Aksenov ile yaptığı görüşmede Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) iktidar ve muhalefet parti temsilcilerinin Kırım'daki Cuma Camisi’nin açılışına katılma niyetinde olduklarını söyledi.

Geçen ekimde kendisinin de bulunduğu Rus heyetinin Türkiye’ye yaptığı ziyaret ile ilgili bilgi aktaran Balbek, “Türkiye parlamentosunda Cuma Camii’nin açılışı konusu yoğun bir şekilde görüşülüyor, vekillerden her biri açılışa katılmak istediğini, her zaman bize gelmeye hazır olduğunu ifade etti. Bunu hem iktidar, hem de muhalefet parti temsilcilerinden duyduk” diye konuştu.

Aksenov ise Kırım’ın Türkiye’den konukları kabul etmeye hazır olduğunu ifade etti.

Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım’daki Cuma Camii’nin açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı davet ettiğini açıklamıştı. Putin, Erdoğan’ın teklifi kabul ettiğini ve olumlu tepki verdiğini belirtmişti.