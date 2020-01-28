Lavrov: ABD'nin açıklayacağı 'yüzyılın anlaşması' Ortadoğu Dörtlüsü tarafından analiz edilmeli

ABD tarafından bugün açıklanması beklenen ve 'yüzyılın anlaşması' olarak adlandırılan Ortadoğu barış planı hakkında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya, ABD, Avrupa Birliği ve BM'den oluşan Ortadoğu Dörtlüsü'nün söz konusu planı analiz etmesi gerektiğini söyledi.

Moskova'da düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Sergey Lavrov, Rusya'nın bu planı henüz görmediğini ve ABD'li yetkililerin yapılan görüşmeler sırasında plana ilişkin detay vermediğini ifade etti.

Böyle bir belgenin bulunduğuna dair söylentilerin gerçek olması halinde, anlaşmaya ilişkin olarak Filistin'in görüşlerinin de alınması gerektiğini belirten Lavrov, "Metnin resmen yayınlanmasını beklemeliyiz, umarım açıklanır ve uluslararası toplum için gizli kalmaz. En önemlisi de, bu belge açıklandığında, Filistinliler de dahil olmak üzere tüm tarafların görüşlerinin alınması" dedi.

Lavrov, son yıllarda işlevsiz kalan Ortadoğu Dörtlüsü'nün de bu belgeyi analiz etmesi gerektiğini ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu akşam TSİ 20.00'de İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile yüzyılın anlaşmasını açıklaması bekleniyor.

Netanyahu, bugün Washington'daki temaslarının ardından anlaşmayı istişare etmek üzere Moskova'ya geçerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek.